Stat:11Nisan
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Begic), Marco Paixao, Tolga Ünlü (Dk. 86 Semih Karadeniz), Harris (Dk. 17 Dening), Aldair, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim), Bardhi (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Selim Ilgaz (Dk. 46 Traore), Mikail Okyar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Gol: Dk. 82 Camara (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 69 Bardhi, Dk. 84 Metin Uçar, Dk. 85 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)
ŞANLIURFA
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