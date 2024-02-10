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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Begic), Marco Paixao, Tolga Ünlü (Dk. 86 Semih Karadeniz), Harris (Dk. 17 Dening), Aldair, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim), Bardhi (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Selim Ilgaz (Dk. 46 Traore), Mikail Okyar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim

        Gol: Dk. 82 Camara (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 69 Bardhi, Dk. 84 Metin Uçar, Dk. 85 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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