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        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:42
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        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Muhammed Sefa Akçiçek idaresindeki 01 RP 957 plakalı pikap, Güvenli Mahallesi yakınlarında Hikmet Yılmaz yönetimindeki 63 N 4562 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Rahime Akçiçek (55), Muhammed Adnan Akçiçek (3) ve Feride Demirkapı (67) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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