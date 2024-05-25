Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali etkinliklerine katıldı

Bakan Ersoy'a Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve ilgililer eşlik etti.

Daha sonra Şair Nabi Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Ersoy, burada hazırlanan sergiyi gezdi ve "Filistin Direniş Sineması" etkinliklerine katıldı.

Etkinlikler kapsamında davulcular tarafından yapılan gösteriyi izleyen Bakan Ersoy, festival kapsamında düzenlenen foto maratonun startını verdi.

"Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" yapay gerçeklik simülasyonunu izleyen Bakan Ersoy, sonrasında Mersin Devlet Opera ve Balesi ekibi tarafından Göbeklitepe replikası alanında verilen konsere katıldı.

Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin "Hanzala" eserinin bulunduğu sergiyi de gezen Bakan Ersoy, buradaki eserlerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Ersoy, güvenlik güçlerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ikinci durağı olan Şanlıurfa'da, festival çeşitli etkinliklerle başladı.

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