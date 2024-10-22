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        Şanlıurfa'da yaklaşık 3 metre yüksekten düşen bebek sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da yaklaşık 3 metre yüksekten düşmesi sonucu kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren 9 aylık bebek, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:43
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        Şanlıurfa'da yaklaşık 3 metre yüksekten düşen bebek sağlığına kavuştu
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        Şanlıurfa'da yaklaşık 3 metre yüksekten düşmesi sonucu kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren 9 aylık bebek, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan Kırmızı ailesinin 9 aylık bebekleri Menessa, yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden düştü.

        Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menessa bebek, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

        Kafatasında kırık tespit edilen ve beyin kanaması geçiren bebek, Genel Cerrah Uğur Ozan Öztaş tarafından yapılan ve yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla yaşama tutundu.

        Öztaş, AA muhabirine, başarılı bir ameliyatla bebeğin beyin kanamasının durdurulduğunu, kafatası kemiğinin onarıldığını ifade etti. Yoğun bakım ve servis süreci sorunsuz geçen bebeğin taburcu edildiğini dile getiren Öztaş, "Hastamız tamamen sağlığına kavuştu. Hastamızı 6 ay kadar rutin takip edeceğiz." dedi.

        Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Yılmaz, hastanenin birkaç ay öncesine kadar travma sonrasında beyin kanaması geçiren hastalara cerrahi müdahaleyi yapabilecek ekipmana sahip olmadığını, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle teknik ekipmanları ve personel eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

        Hastanede bu alanda ilk müdahalenin 9 aylık Menessa'ya yapıldığını aktaran Başhekim Yılmaz, "Uğur Ozan Öztaş hocamız başta olmak üzere tedavi sürecine dahil olan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Artık Viranşehir Devlet Hastanesi olarak beyin kanaması durumunda acil cerrahi müdahaleyi yapabilecek donanıma sahip olduğumuzu tüm hastalarımıza duyurmak istiyorum." dedi.

        Anne Fatma Kırmızı ise kızını merdivenden düşmesinin ardından hızlı bir şekilde hastaneye getirdiklerini dile getirerek, "Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti, ameliyatı yapan doktordan Allah bin kere razı olsun. O anda hastanede müdahale edilmeseydi belki kızım şu an ölmüş olacaktı. Emeği geçen bütün hastane çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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