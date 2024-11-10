Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik." dedi.

        Karafırtınalar, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın kendisini onurlandırdığını söyledi.

        Takımın mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şöyle konuştu:

        "Öncelikle içeride benim çıktığım ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir maç, güzel bir maç kazandık. İlk yarı çok zorlandık ama ikinci yarı hamlelerimizin karşılığını almaya başladık. Gole rağmen geri gelmeyi başardık. Bugün geriye düştüğümüz maçtan galip gelmesini bildik. Bu takımın karakterinde var. İki haftadır bunu başarıyor. İkidir beraberlik oldu, bu da galibiyet oldu. İnşallah seriye döndürürüz. Şu anda bir hedefimiz yok ama her maçı kazanmak hedefimiz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım disiplini bozmadılar. İleriye bir oyuncu alıp farkı arttırdık. Camiaya hayırlı olsun."

        - Karatepe: "Milli arayı iyi değerlendirip iyi bir şekilde devam edeceğiz"

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise maçı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

        İyi başladıkları maçın sonunu getiremediklerini anlatan Karatepe, bireysel hatalarının maçın sonucuna etki ettiğini belirtti.

        Lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi planladıklarını aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

        "Oyunu başından sonuna kadar iki bölüme ayırmak lazım. Kırmızı kart öncesi ve sonrası şeklinde. Öncelikle kırmızı kart gören oyuncumun ilk sarı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. O dakikaya kadar çok iyi oynayan bir takımdık, golü de bulduk. Oyunu pozitif yönlendirmeye çalıştık. Karttan sonra geçen haftadan iki tane stoperimin eksik olması orayı tamamlayamamamız nedeniyle de birkaç hızlı hatayla da goller yedik. Oyun 11'e 11 devam etseydi çok farklı olacaktı. Kırmızı karttan sonra dengeyi kuramayıp yenildik. Ondan sonra pozisyonlar da yakalamamıza rağmen tabi ki 10 kişiyle oynamak biraz zor. Eksik oyuncularımızın da olmasıyla oyunu çevirmekte zorlandık. İstemediğimiz bir yenilgi oldu. Milli arayı daha iyi değerlendirip daha iyi bir şekilde devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
        Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe'deki kalın...
        Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe'deki kalın...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı