Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kadın tekvando antrenöründen öğrencilere gönüllü eğitim

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da yaşayan tekvando antrenörü Sacide Mahti Doğan, gönüllü olarak okullarda tekvando kursları düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kadın tekvando antrenöründen öğrencilere gönüllü eğitim
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da yaşayan tekvando antrenörü Sacide Mahti Doğan, gönüllü olarak okullarda tekvando kursları düzenliyor.

        Tekvandoya 15 yıl önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlayan ve 6 yıldır da antrenörlük yapan 32 yaşındaki Sacide Mahti Doğan, Şanlıurfa kent merkezindeki okullarda gönüllü olarak kurslar açmaya başladı.

        Daha önce bir okulda 80 öğrenciye kurs veren Doğan, yaklaşık 2 ay önce Profilo İlkokulu'nda açtığı kursta çevre okullardan da katılımlarla 120 öğrenciye ulaştı.

        Sacide Mahti Doğan AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimseden destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla kurs açtığını söyledi.

        Profilo İlkokulu'nda açtığı kursta öğrencilere haftanın 3 günü ders verdiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

        "Önceliğim kız çocuklarına ulaşarak onları spora teşvik etmek. Son dönemlerde kız çocuklarına yönelik şiddet olaylarından dolayı kızlarımız kendilerini güvensiz ve yetersiz hissetmesinler istiyoruz. Sporla beraber kızlarımızın öz güvenlerine ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Spor yapan çocukların kendilerine olan güvenleri artıyor, daha disiplinli oluyorlar. Dış etkenlerden onları korumak için spora teşvik ediyoruz. Kendi imkanlarımla 90'ı kız olmak üzere 120 öğrenciye ulaşabildim. Yetkililer bize yeterli destek ve imkan sağlarsa daha çok kız çocuğuna ulaşıp Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük tekvando kız takımını kurmak istiyorum. Amacımız ve hedefimiz de bu yönde."

        - "Umarım gerekli destek sağlanır ve amacına ulaşır"

        Velilerden Ümran Ayıkgöz, uzun zamandır kızını gönderebileceği bir tekvando kursu aradığını, bir arkadaşının aracılığıyla Sacide Mahti Doğan ile tanıştığını anlattı.

        Sporun çocukların gelişmesinde ve disiplinli büyümesinde önemli olduğunu vurgulayan Ayıkgöz, "Sacide hocanın bu çalışmasını sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Zaten tamamen kendi imkanlarıyla bu projeyi yürütüyor. Bir amacı var ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin en büyük kız tekvando takımını kurmak istiyor. Umarım gerekli destek sağlanır ve amacına ulaşır. Böylelikle en azından birkaç çocuğun hayatına dokunmuş olur." diye konuştu.

        Sporculardan Merve Reyyan Dizici, 1 ay önce başladığı tekvando kursunda kendisini geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini söyledi.

        Sacide Mahti Doğan ile başarılı olup Türkiye şampiyonalarında madalya kazanmak istediğini aktaran Merve Reyyan, "Sacide hocamız kız takımı kurmak için çalışıyor, ben de o takımın bir parçası olmak istiyorum. Ayrıca bu sporla kendimi daha güvende hissetmek istiyorum." dedi.

        Meryem Han da yarışmalarda başarılı olarak milli takıma seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

        Ayşe Aslan ise "Sacide hocamız çocuklarını bırakıp bizimle birlikte burada mücadele ediyor. Çok fedakar, kendisini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da deprem tatbikatı yapıldı
        Şanlıurfa'da deprem tatbikatı yapıldı
        "7. Şanlıurfa Kitap Fuarı" başladı
        "7. Şanlıurfa Kitap Fuarı" başladı
        Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi
        Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi
        Göbeklitepe 10 ayda 600 bin ziyaretçi ağırladı
        Göbeklitepe 10 ayda 600 bin ziyaretçi ağırladı
        Şanlıurfasporlu taraftarlar takıma destek bekliyor
        Şanlıurfasporlu taraftarlar takıma destek bekliyor
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı