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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öğretmen öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:30
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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öğretmen öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Ümit Altun idaresindeki 63 AEC 876 plakalı tır, Ayvanat Mahallesi'nde Beyazit Sinan Ergeçer yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada tırın altında kalan Ergeçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Altun, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ergeçer'in Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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