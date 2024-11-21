Şanlıurfa'da tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öğretmen öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ümit Altun idaresindeki 63 AEC 876 plakalı tır, Ayvanat Mahallesi'nde Beyazit Sinan Ergeçer yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada tırın altında kalan Ergeçer, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Altun, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ergeçer'in Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
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