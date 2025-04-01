Şanlıurfaspor'da Ahmet Yazar ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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