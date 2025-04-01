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        Şanlıurfaspor'da Ahmet Yazar ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:08
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        Şanlıurfaspor'da Ahmet Yazar ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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