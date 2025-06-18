Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

M.B.Z. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 6'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüye, aynı güzergahda seyir halinde olan S.G. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

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