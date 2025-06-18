Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapınca aracından inen sürücü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapınca aracından inen sürücü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
M.B.Z. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 6'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüye, aynı güzergahda seyir halinde olan S.G. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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