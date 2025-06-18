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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapınca aracından inen sürücü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:03
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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapınca aracından inen sürücü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        M.B.Z. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 6'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüye, aynı güzergahda seyir halinde olan S.G. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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