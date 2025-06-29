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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:26
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Birecik ilçesinin kırsal Baat Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 CG 987 plakalı otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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