Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Balıklıgöl Yerleşkesi restorasyonla yeni görüntüsüne kavuşuyor

        RAUF MALTAŞ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simge mekanı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, altyapı, peyzaj ve ışıklandırmadan bilgilendirme panolarına varıncaya kadar kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıklıgöl Yerleşkesi restorasyonla yeni görüntüsüne kavuşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simge mekanı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, altyapı, peyzaj ve ışıklandırmadan bilgilendirme panolarına varıncaya kadar kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde sürüyor.

        "Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi makam ve çevresinde, altyapı, drenaj ve su tahliye kanalları yenileniyor.

        Yerleşkede yer alan Balıklıgöl, Dergah Camisi, Rızvaniye Camisi, Amfi Tiyatro alanı ile Urfa Kalesi arasındaki güzergahlarda yıpranan, bozulan yollar ve taşlar tarihi yapıya uygun olarak elden geçiriliyor.

        Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan peyzaj düzenlemesi ise tamamen yenilenerek mekanın daha estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

        Alanın ışıklandırması ve bilgilendirme levhaları da dijital teknolojiyle yenilenerek, tarihi mekanın farklı bir görünüme kavuşması planlanıyor.

        - Yoğun ziyaretçi alıyor

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin simgesi Balıklıgöl'ü tarihi dokusuna uygun restore edeceklerini söyledi.

        Çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

        "Balıklıgöl, Şanlıurfa'ya ayak basan yerli yabancı herkesin uğrayıp ziyaret ettiği en önemli mekanımız. Tabii yıllardır yoğun ziyaretçi alan bu mekanın zaman içerisinde yıpranan bazı unsurlarının yenilenmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Balıklıgöl'ü güzelleştirecek çalışmalarımızın önemli bir kısmını yeşil alan, çevre ve peyzaj düzenlemeleri oluşturuyor. Buradaki kent mobilyaları, bilgilendirme levhaları, bütün panoları değiştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki bütün çalışmaları tamamlayarak ziyaretçilerimizin beğenisine sunmuş olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor
        Şanlıurfa'da gıda işletmelerine eğitim veriliyor
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi
        Uzmanından kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
        Uzmanından kalp hastalarına sıcak hava uyarısı
        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı
        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı
        Şanlıurfa'da belediye tarafından elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu
        Şanlıurfa'da belediye tarafından elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu
        Şanlıurfa'da parazit hastası sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da parazit hastası sağlığına kavuştu