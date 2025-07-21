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        Şanlıurfa'da 8. kattan düşen işçi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:11
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        Şanlıurfa'da 8. kattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan 19 yaşındaki Ahmet Can Taşkıran, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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