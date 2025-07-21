Şanlıurfa'da 8. kattan düşen işçi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan 19 yaşındaki Ahmet Can Taşkıran, dengesini kaybedip beton zemine düştü.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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