        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Göbeklitepe'yi gezdi

        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Azerbaycan ve Gürcistan turunun ardından Türkiye'ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:26
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Göbeklitepe'yi gezdi
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında gezginler, Göbeklitepe'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve klasik araçlarını sergiledi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilere, şehrin bu tür etkinliklerde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

        Gülpınar, "Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe'yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam niteliğinde. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa'da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut." ifadelerini kullandı.

        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları daha önce Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

