Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına sergi açıldı

        "Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı sergi ve Sema Ayin-i Şerifi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlana Külliyesi'nde açılan sergide halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin işbirliğiyle yapılan tezhip, hat ve ebru sanatı olmak üzere 63 eser yer alıyor.

        Açılışa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Salıca, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sanatçılar katıldı.

        - "Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor"

        Vali Yardımcısı Arabacı, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almalarını önemsediklerini söyledi.

        Değerleri de çok önemsediklerini vurgulayan Arabacı, "Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor. Bugün burada özellikle Peygamberimize sevgimizi izhar etmek için hat, tezhip ve ebru alanlarında kursiyerlerimizin yaptığı güzel çalışmalar var. Emeği geçen her bir kursiyerimizi tek tek tebrik ediyorum. Halkımıza da bu güzel eserleri gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

        Sergi kapsamında Mevlana Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi de icra edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Siverek'te sağanak yağış sele neden oldu
        Siverek'te sağanak yağış sele neden oldu
        Kaza sonrası çıkan kavga kamerada
        Kaza sonrası çıkan kavga kamerada
        Polisten yürek ısıtan görüntü Sınava geç kalan engelliyi kucağında taşıdı
        Polisten yürek ısıtan görüntü Sınava geç kalan engelliyi kucağında taşıdı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan Şanlıurfa'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan Şanlıurfa'da konuştu:
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını ziy...
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını ziy...
        Şanlıurfa'da 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi