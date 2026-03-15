Şanlıurfa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına sergi açıldı

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı sergi ve Sema Ayin-i Şerifi sanatseverlerle buluştu.



Mevlana Külliyesi'nde açılan sergide halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin işbirliğiyle yapılan tezhip, hat ve ebru sanatı olmak üzere 63 eser yer alıyor.



Açılışa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Salıca, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sanatçılar katıldı.



Vali Yardımcısı Arabacı, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almalarını önemsediklerini söyledi.



Değerleri de çok önemsediklerini vurgulayan Arabacı, "Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor. Bugün burada özellikle Peygamberimize sevgimizi izhar etmek için hat, tezhip ve ebru alanlarında kursiyerlerimizin yaptığı güzel çalışmalar var. Emeği geçen her bir kursiyerimizi tek tek tebrik ediyorum. Halkımıza da bu güzel eserleri gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.



Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.



Sergi kapsamında Mevlana Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi de icra edildi.



