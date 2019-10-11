Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

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Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

ŞANLIURFA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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