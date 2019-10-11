Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.
Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.
ŞANLIURFA
11 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:02
- GÜNEŞ 06:21
- ÖĞLE 12:17
- İKİNDİ 15:29
- AKŞAM 18:02
- YATSI 19:17