Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Musa G’nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek Viranşehir karayolu 30. kilometresinde Ali Türkmenoğlu hakimiyetindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ali Türkmenoğlu ile otomobilde bulunan Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken Ali Türkmenoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa’ya sevk edildi. Türkmenoğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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