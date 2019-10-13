Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden yaralı askerlere ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa’da tedavileri devam eden yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattında incelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı’ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklandı. Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçtikleri öğrenildi.

Bakan Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.

ŞANLIURFA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

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