Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

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ŞANLIURFA'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



ŞANLIURFA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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