Şanlıurfa'da 14 Şubat'ta nikahlanan 35 çifte zeytin fidanı

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ŞANLIURFA'da 35 çift, en mutlu günlerini özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi. Nikahları kıyılan çiftlere, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından zeytin fidanı hediye edildi.

Şanlıurfa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftlere, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları verildi. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade ederken, bazı çiftler ise bugünden habersiz olduklarını, Sevgililer Günü'ne tesadüfen denk geldiğini söyledi.

Nikah masasına oturan çiftler oldukça heyecanlı görünürken, 35 çift, nikah memurunun huzurunda Sevgililer Günü'nde çifte mutluluk yaşadı. Nikahları kıyılan çiftlere, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından zeytin fidanı hediye edildi.



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