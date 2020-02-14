Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

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- ŞANLIURFA'da, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, ŞanlıurfaAkçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden plakası ve sürücülerin ismi henüz öğrenilmeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil ters dönerek şarampole devrildi. Her iki araçtaki 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Sungurtaş, Yakup Karataş, Ömer Mendeş, Murat Coşkun ve Ahmet Şeyda, Akçakale Devlet Hastanesi'ne, Yunus Sezgin, Fatih Aydoğan ve Halit Aktaş, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hakan Çeliker ve Muhammet Enes Uzunpolat ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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