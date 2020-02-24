Galatasaray - Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki 20 yıllık galibiyet hasretine son verince taraftarlar sokaklara inip kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı ile Galatasaray taraftarı birbirine girince polis biber gazıyla ayırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşıya geldi. Nefes kesen derbide Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle 10 öne geçti. Galatasaray ise Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 31 galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle 20 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrılmış oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile bir grup Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi. Polis taraftarları biber gazı kullanarak ayırdı.

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