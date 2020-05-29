Şanlıurfa’da yeni karantina kararları Şanlıurfa’da 6 bina ve 1 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı

Şanlıurfa’da 6 bina ve bir kırsal mahallede karantina uygulaması kaldırılırken 5 bina ise karantinaya alındı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il ve ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerdeki 7 karantina uygulamasını kaldırırken, 5 yeni binanın ise karantinaya alınmasına karar verdi. Eyyübiye ilçesinde 2 binada, Siverek ilçesinde 2 binada ve Viranşehir ilçesinde 2 binada olmak üzere 6 bina ile Birecik ilçesi Karababa kırsal mahallesindeki 14 günlük karantina uygulamasını kaldıran kurul, korona virüs tespit edilen Viranşehir ilçesindeki 2 bina ile Şanlıurfa merkezdeki Karaköprü ilçesindeki 2 bina ve Haliliye ilçesindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

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