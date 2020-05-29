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Şanlıurfa’da yeni karantina kararları Şanlıurfa’da 6 bina ve 1 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı

İHA

Şanlıurfa'da 6 bina ve bir kırsal mahallede karantina uygulaması kaldırılırken 5 bina ise karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da yeni karantina kararları Şanlıurfa’da 6 bina ve 1 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı

Şanlıurfa’da 6 bina ve bir kırsal mahallede karantina uygulaması kaldırılırken 5 bina ise karantinaya alındı.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il ve ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerdeki 7 karantina uygulamasını kaldırırken, 5 yeni binanın ise karantinaya alınmasına karar verdi. Eyyübiye ilçesinde 2 binada, Siverek ilçesinde 2 binada ve Viranşehir ilçesinde 2 binada olmak üzere 6 bina ile Birecik ilçesi Karababa kırsal mahallesindeki 14 günlük karantina uygulamasını kaldıran kurul, korona virüs tespit edilen Viranşehir ilçesindeki 2 bina ile Şanlıurfa merkezdeki Karaköprü ilçesindeki 2 bina ve Haliliye ilçesindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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