Şanlıurfa’da 10 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde G.T.’ye ait aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.