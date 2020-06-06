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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 41 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta 41 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa’da 41 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da durdurulan bir araçta 41 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, 4 parça halinde 41 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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