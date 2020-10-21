Siverek´te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. Ercan Koyuncu yönetimindeki 63 AY 490 otomobile, tali yoldan çıkan Hamza Kesici yönetimindeki 27 AGN 437 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Hamza Kesici ve Ercan Koyuncu ile Esat Koyuncu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-21 12:25:42



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