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Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Şanlıurfa’da 33 milyon liralık ayakkabı yatırımı

İHA

Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Şanlıurfa’da 33 milyon liralık ayakkabı yatırımı

Şanlıurfa’da binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan 8 fabrikanın yapımıyla ilgili protokol imzalandı. Yapılacak fabrikalarla binlerce kişi iş sahibi olma imkanı elde ederken, Şanlıurfa ise ayakkabı üretim sayısını yıllık 10 milyon çiftten 30 milyon çifte yükselterek ayakkabı üssü olacak.
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve 13 fabrikada yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiği ayakkabıcılık sanayi bölgesinin ikinci etabının yapılması için imzalar atıldı. 18 ay süreli projenin tamamlanmasıyla Şanlıurfa’da 8 ayakkabı fabrikası daha inşa edilecek. Yatırımcılara tahsis edilecek fabrikalarda 6 bin kişinin daha ayakkabıcılık sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklediği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi mali desteğini öngören protokol, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı.
Protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay ile basın mensupları katıldı.

Başarısını ispatlayan bir proje
Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, böylesi bir projenin uygulanmaya başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’nın kalkınması, gençlerin geleceğe iyi hazırlanması, istihdam sorununu çözmeye yönelik adımlar atılması konusunda kamu idaresi ve yerel yönetimler olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.
İstihdam sorununu çözmeye yönelik, emek yoğun yatırım projelerini önemsediklerini ve daha önce ayakkabıcılık sektörüne tahsis ettikleri 13 fabrikada 2 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Şanlıurfa’nın en fazla kamu yatırımı alan ve özel sektörün ilgi gösterdiği illerin başında geldiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız liderliğindeki tüm hükümetlere, bugüne kadar Şanlıurfamıza sağladıkları kamu yatırımlarından dolayı şükranlarımızı sunmayı borç biliyoruz” diye konuştu.
2017’den itibaren başlatılan çalışmalarla bakanlık desteğine ilave olarak Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı katkısıyla 13 işyerinin ayakkabıcılık sektörüne tahsis edildiğini ifade eden Vali Erin, “Bu proje, başarısını ispatlayan bir proje. Yerel yönetimlerimizle yaptığımız istişareler ve aldığımız kararlarla çok anlamlı bir hizmete vesile olacağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, projelerin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.
Protokol imza töreni toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapacakları 6 fabrika ile amaçlarının ilerleyen zamanlarda Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek olduğunu söyleyerek, "Bu işsizliği nasıl azaltırız diye zaman zaman valimizle belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. İşsizlik ve istihdam konusunda hızlı bir çözüm gerekiyordu. Hızlı çözüm için de şöyle bir düşünce gelişti. Biz sanayicinin alt yapısı olan fabrikamızı yapalım, sanayici dışarıdan gelsin tesisini getirsin ve burada fabrikasını kursun. Böyle bir yatırımın artık boşa gitmeyeceğini ortaya koydu. Ön anlaşmaları yaptık. Organizeden tahsisimizi aldık valimizin, Karacadağ Kalkınma Ajansımızın destekleri ile Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 6 adet fabrika yapımına başlıyoruz. Bugün burada protokolünü imzalayacağız. Haliliye Belediye Başkanımız da 2 adet fabrikanın başlangıcını yapacaklar. Ben buna başlangıç diyorum, neden başlangıç çünkü Şanlıurfa genç nüfusuna göre, işsizlik oranlarına göre bu yeterli değil. Amacımız Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek" diye konuştu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise işsizlikle ilgili sahada hep birlikte mücadele ettiklerini belirterek iyi niyet başlangıcı olarak Haliliye Belediyesi olarak valiliğin kendilerine tahsis etmiş olduğu alan içerisinde 2 adet fabrika ile istihdama yönelik katkıda bulunacaklarını aktardı.

8 yeni fabrika kurulacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklediği toplam 18 milyon 840 bin TL bütçeli Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesine, bakanlık 16 milyon 956 bin TL, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyon 884 bin TL’lik mali destek sağlayacak.
Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin ikinci etabının kurulacağı Şanlıurfa OSB ikinci kısımdaki 31 bin 248 metrekarelik arsa bedeli olan 499 bin 979 TL Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 bin 300 metrekarelik arsa bedeli olan 164 bin 807 TL de Haliliye Belediyesi tarafından ödenecek.
Tahsis edilen arsalar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6, Haliliye Belediyesi tarafından ise 2 fabrika binası inşa edilecek. İnşaat yatırımlarıyla toplam 33 milyon TL’lik bütçeye ulaşması tahmin edilen projelerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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