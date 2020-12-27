Suriye’nin Suluk bölgesinde yeni sağlık merkezi kuruldu

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde, halkın ilk basamak sağlık hizmeti alacağı bir merkez hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları Derneğinin destekleriyle oluşturulan Suluk 2 Nolu Sağlık Merkezi, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ve Telabyad Mahalli Meclis üyelerinin katıldığı törenle hizmete sunuldu. Açılış töreninin ardından sağlık merkezini gezen Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve beraberindekiler, burada görevli doktorlarla sohbet ederek başarılar dilediler. Bünyesinde acil servis, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve diş polikliniklerinin hizmet vereceği sağlık merkezinde eczane de bulunuyor.

Uzun yıllar hiçbir kamu hizmetinden faydalanamayan ve yaklaşık 8 yıl terör örgütlerinin işgali altında kalan belde halkı, sağlık merkezinin açılışının ardından yetkililerin yanına gelerek teşekkür edip, sorun ve taleplerini ilettiler.

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