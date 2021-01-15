Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-01-15 12:15:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.