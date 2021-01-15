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Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

DHA

Gardıroptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-01-15 12:15:35

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