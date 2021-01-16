Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale TOKİ çevre yolunda meydana geldi. Yusuf El Yusuf’un kullandığı Audi A4 marka 06 RTT 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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