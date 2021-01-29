Rögar kapağı hırsızlığına 2 tutuklama

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Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla, polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli aranıyor.

Hilvan'da, geçen hafta farklı bölgelerdeki rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Halil Ç., Feridun T. ve Ferhat A. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden Halil Ç. ile Feridun T. yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüpheli Ferhat A.´yı arama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Hilvan Mustafa UFAK

2021-01-29 18:47:53



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