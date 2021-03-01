Viranşehir’deki kent parkı yapımında sona gelindi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de yapımına başladığı Kent Parkı çalışmalarında sona geldi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra ilçelerde de vatandaşların vakitlerini geçirebilecekleri yeşil alanları ilçe halkına kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ekiplerinin Viranşehir’de 71 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Kent Parkında çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanırken il genelinde başlatılan yeşil atağı ise tüm hızıyla sürüyor.

Viranşehir ilçe halkı ilçelerine kazandırılan devasa parktaki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Toplam 71 bin metrekarelik Viranşehir Kent Parkında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, bay bayan mescit, kamelyalar, oturma bankları, çocuk oyun grupları ve vatandaşların spor yapabilecekleri alanlar bulunuyor.

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