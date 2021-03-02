Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı

Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili oldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin yasa dışı köktendinci Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik olarak Şanlıurfa´da polis eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Hilafet'in kaldırılmasının Hicri 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle Köklü Değişim Dergisi'nin, 'Hilafet'i Kurun' isimli mart sayısını dağıttıkları belirtildi. Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-02 13:55:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.