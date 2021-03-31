Şanlıurfa merkezli dev uyuşturucu operasyonu 252 jandarma ile 38 adrese uyuşturucu operasyonu

Jandarma tarafından 252 personelle Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı gözaltına alındı. Operasyona Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de katıldı.

Edinilen bilgiye göre. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında uyuşturucu satışı ve imalatı yaptıkları belirlenen şahıslar yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Özel Harekat ve keskin nişancıların ekipler, Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi ile Viranşehir, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Mardin, Gaziantep, Mersin ve Uşak illerindeki 38 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı kullanılarak girilen adreslerde 38 şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş 1 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 şarjör ile 103 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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