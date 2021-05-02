4 ilde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, jandarmanın özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen aralarında özel harekat timlerinin de yer aldığı ekipler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'te belirlenen 15 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. JÖH timlerinin bazı adreslere 'koçbaşı' kullanarak girdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 27 gram toz esrar, 53 uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu ile çalıntı motosikletlere el koyan jandarma gözaltına aldığı 13 şüpheliyi işlemler için karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-02 11:09:44



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