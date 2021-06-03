Akçakale kırsalında ilk asfalt çalışması başladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe kırsalında ilk asfalt serimi başladı.

Akçakale Belediyesi, üst yapı çalışmalarında farkını göstermeye devam ediyor. “Sınırda yıldız ilçe” hedefiyle üst yapı çalışmalarındaki dev hamleleri bir bir hayata geçiren Belediye Başkanı Yalçınkaya, bu kez kırsalda ilk kez yolların asfaltla buluşmasını sağladı. Çalışmalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Pekmezli, Yeşiltepe, Berdi, Gölbaşı kırsal mahalleri arasında başladı. Çalışmalar kapsamında 3 kilometrelik yol asfaltlandı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde meclis üyesi İsmail Oldubaş’ı ile çalışmaları yerinde incelemek için kırsal Pekmezli Mahallesi’ne gitti.



Yetkililerden bilgi alan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Bismillah deyip asfalt çalışmalarımıza Pekmezli Mahallemizden başladık. PekmezliYeşiltepe arasını asfaltlıyoruz. Buna bağlı olarak Gölbaşı Berdi arasını da inşallah asfaltlayacağız. Bu yaz Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayreti ile şantiye ve teknik imkanlar ile bütün köylerimizde destan yazacağız. Urfa'yı batıdaki iller seviyesine getireceğiz. Çalışmalarımızın bölge insanına buradaki kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

Meclis Üyesi Oldubaş ise, “Öncelikle sayın başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya Akçakale Pekmezli adına yapmış olduğu bütün hizmetler ve projeler adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki Yalçınkaya var. Başkanımla inşallah güzel projelerimiz olacak. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konmuştu.

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