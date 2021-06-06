Beyazgül'den Hilvan'a çıkarma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta halkla iç içe olmaya taleplerini birinci ağızdan dinelemeye devam ediyor. Hafta sonunu Hilvan ilçesine ayıran Başkan Beyazgül ilçeye adeta çıkarma yaptı.

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Beyazgül, büyükşehir tarafından yapımı devam eden Hilvan Kütüphanesi, Hilvan Çevreyolu, Hilvan Mezarlığı ve Hilvan Mezbahasında incelemelerde bulundu. Hilvan Mezbahasının Hilvan halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Beyazgül kurulacak tesisle birlikte vatandaşların daha steril ortamda kesilecek etleri tüketeceklerinin altını çizdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Hilvan’da yaşayan kadın ve gençlerin hizmetine sunulan Hilvan Kadın Destek ve Gençlik Merkezini de ziyaret eden Başkan Beyazgül merkezde yürütülen çalışmaları ve verilen kursları izleyerek, “Hilvan ilçemizde yer alan Kadın Destek ve Gençlik Merkezlerimizi ziyaret ettik. Toplumun en geniş kitlesini oluşturan kadınlar ve gençler hizmete aldığımız bu tesislerde kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar” ifadelerine yer verdi.

Hilvan ilçesinden şehir merkezine ulaşım ve şehir merkezinden Hilvan’a gidişlerde trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak olan çevre yolu düzenleme ve asfalt çalışmalarını da inceleyen Beyazgül, merkez ve ilçelerde kangrenleşen sorunlara birer birer neşter vurduklarını söyledi.

İncelemelerin ardından Hilvan’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, taleplerini dinledi ve ilgili daire başkanlığı ve müdürlüğe talimat verdi. “Adresler farklı olsa da Şanlıurfalı hemşerilerimin sohbeti hep aynı sıcaklıkta” diyerek esnafa hayırlı işler temennilerini iletti.

Her hafta sonu ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların gönül sofrasına oturan Başkan Beyazgül geleneği yine bozmadı. Hilvan ilçesinde ikamet eden vatandaşların evine misafir olarak onlarla muhabbet etti taleplerini dinledi. Beyazgül’e çocukların sevgisi de oldukça yoğun oldu.

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