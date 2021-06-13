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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 100 öğrenciye bisiklet

İHA

Şanlıurfa’da 100 öğrenciye bisiklet

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Sağlık için pedal çevir” sloganıyla 100 öğrenciye bisiklet dağıttı. Başkan Canpolat, gençlerin geleceğine yön vermek için her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Hayatın her alanında vatandaşlarının yanında olan ve hayatlarına dokunan Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin spor aktivitelerine katkı sunmak ve bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalara, her geçen gün yenileri ekleniyor. Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonu'nda 100 öğrenci için düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Başkan Mehmet Canpolat’ın yanı sıra, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztoprak, AK Parti MKYK Üyesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve aileler katıldı.

Haliliye Belediyesi olarak gerçekleştirilen bisiklet dağıtımının etap etap devam edeceğini kaydeden Başkan Canpolat, dağıtım törenindeki konuşmasında,“Haliliye Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanında aynı zamanda şehrimizdeki sportif ve kültürel faaliyetler noktasında da gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz kurslarla ve Haliliye Belediyespor olarak tekvando, masa tenisi, voleybol ve basketbol ile bunun gibi birçok branşta şu anda 550 öğrenci ile birlikte geleceğe hazırlanıyoruz. Sürekli yeni spor salonları, yeni kültürel tesisler, yeni havuzlar açmaya gayret ediyoruz. Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi en genç nüfusa sahip ilçesi olmamız nedeniyle gençlerimizi de sürekli bünyemizde ve uhdemizde tutmak adına kötü alışkanlıkların önüne geçmek adına bizler sportif faaliyetlerimizle birlikte belediye olarak gençlerimizin ve ailelerimizin her türlü eksikliğinde her zaman Haliliye Belediyemizin tüm kadroları ile gençlerin hem çocukların hem annelerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Haliliye Belediyesi olarak çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Pandemi dönemindeki kısıtlamaları tüm zamanlarını sizler için artıya dönüştürerek durmadan yorulmadan çalıştık. Şu anda sahada ve mahallelerimizde farkındasınızdır bir taraftan parklar yapılıyor, bir taraftan yeni asfaltlar dökülüyor, bir taraftan sathi kaplama yapılıyor, bir taraftan temizlik faaliyetlerinde çeşitli yenilikler yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarla şehrimizi daha daha nasıl güzelleştirebiliriz gayreti içerisindeyiz. Diğer taraftan da söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir hayata geçirip temellerini atıyoruz. İnşallah en kısa sürede de bunları sizlerle birlikte açılışlarını gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Haliliye’de her alanda Başkan Canpolat’ın çalışmalarının takdirle karşılandığını ifade ederken, anlamlı çalışma için ise ayrıca teşekkür ettiğini kaydetti. Milletvekili Ahmet Akay, ismiyle, anlamıyla çok güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, projeleriyle adından söz ettirdiği için Başkan Canpolat’a teşekkür ettiğini söyledi. Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı olması nedeniyle bu projenin kendisi açısından da kıymetli olduğunu ifade etti. Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmanın Avrupa standartları açısından bir adım olduğunun altını çizen Gülpınar, Başkan Canpolat’a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından bisikletler çocuklara taksim edildi. Bisikletlerini alan çocuklar ise mutluluklarını ifade ederek, ilk kez bisiklet sahibi olmalarına vesile olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

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