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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfaspor destek istedi

İHA

Şanlıurfaspor destek istedi

Son yıllarda maddi sorunlar yaşayan ve geçen sezon ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, destek çalışmalarına başladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, maddi olarak geçirdiği zor dönemi atlatmak için yardım istedi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, herkes Şanlıurfaspor için birlik olmaya davet edildi.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Değerli Şanlıurfalılar, öncelikle yeni yönetim olarak bizleri ziyaret edip manevi desteklerinizi bildirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şanlıurfaspor ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu, her Urfalı’nın gönlündeki tahtta oturan bir kulüptür. Yönetim olarak gerek geçen dönem gerek bu dönem takımımızın ligde kalması için var gücümüzle savaştık ancak biz bu zamanda anladık ki siz Şanlıurfalılar bizim arkamızda olmazsanız, bize sadece manevi değil maddi anlamda da destek olmazsanız, maçlarda sahada bizlerle beraber olmazsanız biz bu takımı daha iyi yerlere getiremeyeceğiz. Bu kulübün güzel yerlere gelmesi Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri olması için tüm Şanlıurfa olarak bir araya gelmeliyiz. Hepinizin bildiği gibi şampiyon bir kulüp maddi anlamda güçlü bir kulüp olmaktan geçiyor. Geçen sezon ve geçmişte bizlere destek veren gerek mülki idare amirleri, gerek belediye başkanları, gerek yöneticilerimize şükranlarımızı sunarız ancak ölümün eşliğinden dönen bu takım için şimdi destek olma zamanı. Az çok demeden yeniden Şanlıurfa olarak birleşip takımızı ayağa kaldırmalıyız. Bunu sadece bir kişiye ya da bir kuruma bağlayarak yapamayız. Bu takımın özlenen günlere gelmesi için tüm şehir bir araya gelmeliyiz. İşte bu özlenen günler için haydi Şanlıurfa ve Şanlıurfa’nın güzide iş insanları. Bu takımın göğsünde, sırtında, kolunda, şortunda sizlerin de amblemleri yer alsın. Takımımız kazansın, siz de kazanın. Şanlı takımımıza destek olmak için, sponsorluk görüşmeleri için, stat ve antrenman sahası reklamları için sizleri Şanlıurfaspor kulübüne bekliyoruz. Gelin yeniden doğan bu kulüpte siz de yer alın, tüm Şanlıurfa halkı sizleri minnetle ansın” ifadelerine yer verildi.

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