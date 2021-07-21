Lastik değiştirirken tırın çarptığı sürücü öldü

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Şanlıurfa’da otomobilinin patlayan lastiğini değiştirirken tırın çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep otoyolunun 75’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Aytekin’in kullandığı 01 YS 423 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücü otomobili yol kenarında durdurup lastiğini değiştirmeye çalıştı. Ş.R.’nin kullandığı 72 EP 705 plakalı tır, lastik değiştiren sürücüyü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yüksel Aytekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Aytekin'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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