Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı'nın son günü Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.
Tarihi ve turistik güzelliğiyle dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki Balıklıgöl, bayramın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden Şanlıurfa’ya gelen binlerce ziyaretçi, Balıklıgöl’ü gezdi. Burada balıklara yem atan ziyaretçiler, dua edip hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.
Bayramın son gününde Şanlıurfa’ya gelerek, Balıklıgöl’ü gezen ziyaretçiler, mekanın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirtti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.