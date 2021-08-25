Bir aydır parka gelen tilkiyi besliyor

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor.

Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Tilkiyi tavuk verip besleyen Taşkıran, daha sonra her gün aynı saatlerde parka gelen tilkiyi beslemeye başladı. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Filo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-25 16:04:49



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