Kazada yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu oldu

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki minibüs kazasında yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde BirecikNizip karayolunda meydana geldi. Kayseri'de çalışan mevsimlik tarım işçilerini Şanlıurfa'ya getiren Burhan Bulut yönetimindeki 27 E 8814 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Yan yatan minibüste aralarında kadınların da bulunduğu 9 işçi yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarda 7'si taburcu oldu. 2 kişinin tedavisi ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-12 12:06:53



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