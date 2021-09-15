Eyyübiye Belediyesi asfalt atağını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eyyübiye Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Akşemsettin Mahallesinde sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara sokakları asfaltla buluşturan ekiplerin sonraki durağı ise 15 Temmuz mahallesi olacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla üst yapı çalışmaları kapsamında ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Akşemsettin Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt serim çalışmalarına başladı. Eyyübiye Belediyesi, uzun ömürlü yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunuyor. Planlama dahilinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda üst yapı için kolları sıvayan ekiplerin hummalı çalışmaları vatandaşların da takdirini topluyor.

Bölge sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar,” Eyyübiye Belediyesi mahallemizde asfalt çalışması başlattı. Sokaklarımız artık daha güzel olacak. Allah Başkanımızdan ve Eyyübiye Belediyesinden razı olsun“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.