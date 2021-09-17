Eyyübiye kırsalda yol yapım çalışmaları devam ediyor

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Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışma yürüten ekipler, vatandaşların takdirini topluyor. Eyybübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son durağı Mutlukaya ve Güneş mahalleleri oldu. Mahalle içi yol yapım çalışmalarına devam eden ekiplerin yanı sıra oluşturulan ve sayısı artan şantiye sayısı ile birlikte kırsalda yolu tamamlanmayan mahalle bırakılmaması hedefleniyor. Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mutlukaya Mahalle Muhtarı İsmail Erkultekin ve Güneş Mahalle Muhtarı İbrahim Topdağ, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ederiz. Üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Mahallemizde hiçbir sorun kalmadı. Allah Başkanımızdan razı olsun” şeklinde belirtti.

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