Şanlıurfaspor - Teco Kacabey Belediye Spor: 3-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Ozan Ergün, Selim Şenöz, Ozan Burak Akduman
ŞANLIURFASPOR: Murat Mustafa Çakır, Vedat (Dk. 46 Muhammed Samed), Behlül (Dk. 68 Can), Muhammed Enes (Dk. 88 Ferhan), Özgür (Dk. 83 Caner), Erkan, Burak, Çağlar, Mustafa Durak (Dk. 89 Devrim), Muhammed Raşit
TECO KACABEY BELEDİYE SPOR: Can - Ahmet, Denis, Berke (Dk. 80 Ata), Bekir, Enes (Dk. 70 Ömer), Berk (Dk. 84 Yağız), Hakan, Sadık, Muhammed Rıdvan, Batuhan
GOLLER: Dk. 43 Behlül, Dk. 55 Muhammed Enes, Dk. 71 Mustafa Durak, (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rıdvan, Dk. 58 Enes, (Teco Kacabey Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Burak, Mustafa (Şanlıurfaspor), Rıdvan, Batuhan, Berk (Teco Kacabey Belediye Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 3´üncü hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Teco Kacabey Belediye Spor´u 3-2 yendi.
43'üncü dakikada Çağlar´ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Behlül, sert vuruşuyla topu filelere buluştu: 1-0.
44'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Rıdvan´ın vuruşuyla top ağlara gönderdi: 1-1.
55´inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Muhammed Enes uzaktan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere buluştu: 2-1.
58´inci dakikada Ahmet´in pasında kale önünde topu alan Enes, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.
71´inci dakikada kale önünde topu alan Mustafa Durak, düzgün bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-2.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-09-19 21:15:42
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