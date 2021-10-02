Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarla sulama boruları içinde kavanozla yerleştirilmiş 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale´de kırsalda bulunan eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, bahçedeki tarla sulama boruları içinde cam kavanozla gizlenen 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-10-02 12:45:15
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