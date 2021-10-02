AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

Kırıkkale Valiliği görevinden Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı görevine atanan Yunus Sezer, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

Suriye krizi nedeniyle bölgede en aktif çalışan kurumlar arasında yer alan AFAD’ın çalışmalarını incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, ilk önce Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez tarafından karşılanan Sezer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin ile bir süre makamda görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Barış Pınarı Bölgesindeki Telabyad’a geçen Vali Erin, AFAD Başkanı Sezer ve beraberindekiler, buradaki AFAD lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar. AFAD lojistik merkezindeki incelemelerinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Vali Erin ve Sezer Telabyad Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldılar. Vali Erin ve Sezer’e, bölgedeki ziyaretlerinde Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah da eşlik etti.

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