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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de meslek edindirme kurslarına kayıtlar devam ediyor

İHA

Haliliye’de meslek edindirme kurslarına kayıtlar devam ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen meslek edindirme kurslarına kayıtların devam ettiği açıklandı.
Kültür ve sosyal işler müdürlüğü, meslek edindirme ile hobilere yönelik kurslar için yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu. Bahçelievler Gençlik Merkezi, Sırrın Millet Evi ve Süleymaniye Millet Evi, Ahmet Yesevi Kadın Millet Evi, Hanımlar Konağı ile Ertuğrulgazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek kurslarda; dikiş nakış, el sanatları, okuma yazma, Kur’anı Kerim, kuaför, filografi kayıtları devam ediyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, merkezlere bizzat başvuru yaparak detaylı bilgi alabileceği de ifade edildi. İpekyol Mahallesindeki Hanımlar Konağında da, fitness ve diyetisyen eğitimleri kaldığı yerden devam ederken, yeni dönem kayıtları da başladı.

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