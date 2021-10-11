Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Menderes Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Direk (70) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Direk, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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