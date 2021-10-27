16 gündür kayıptı, nehirde cansız bedeni bulundu

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 16 gün önce kaybolan Mahmut Altuntaş'ın (60) Fırat Nehri'nde, cansız bedeni bulundu.

Olay, öğleden sonra Birecik ilçesinde geçen Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri'nde balıkçılar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 gündür kayıp olan Mahmut Altuntaş olduğu belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-27 18:17:48



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